Банковские мошенники активизировались в соцсетях

Москва, 15 ноября. Компания Group-IB, которая специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений, предупредила об активизации мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ТАСС.

По данным Group-IB, по сравнению с летом текущего года, осенью активность мошенников выросла почти вдвое. Преступники просматривают запросы клиентов в официальных группах организаций в соцсетях и под видом сотрудников банков связываются с пользователями через личные сообщения. Мошенники пытаются узнать у собеседника информацию, которая поможет им получить доступ к средствам жертвы. Например, проверочный SMS-код, номер и верификационный код карты или идентификатор пользователя.

Наибольшую активность мошенники проявляют в официальных группах банков в соцсети «ВКонтакте», отмечает Group-IB. В редких случаях мошенники также действуют в Facebook.