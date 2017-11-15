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Экономика
Банковские мошенники активизировались в соцсетях
Экономика
Банковские мошенники активизировались в соцсетях
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    Банковские мошенники активизировались в соцсетях

    5:22  15 Ноября 2017
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    Банковские мошенники активизировались в соцсетях

    Москва, 15 ноября. Компания Group-IB, которая специализируется на расследовании и предотвращении киберпреступлений, предупредила об активизации мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает ТАСС.

    По данным Group-IB, по сравнению с летом текущего года, осенью активность мошенников выросла почти вдвое. Преступники просматривают запросы клиентов в официальных группах организаций в соцсетях и под видом сотрудников банков связываются с пользователями через личные сообщения. Мошенники пытаются узнать у собеседника информацию, которая поможет им получить доступ к средствам жертвы. Например, проверочный SMS-код, номер и верификационный код карты или идентификатор пользователя.

    Наибольшую активность мошенники проявляют в официальных группах банков в соцсети «ВКонтакте», отмечает Group-IB. В редких случаях мошенники также действуют в Facebook.

    Автор: Виталий Малясев
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    #мошенники #банки #соцсети
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