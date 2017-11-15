Компания Renault представила новое поколение кроссовера Duster

Париж, 15 ноября. Французский автоконцерн Renault представил на суд общественности новое поколение кроссовера Duster.

Как сообщает «Газета.ru», новая модель отличается от предшественника радиаторной решеткой и фарами головного света большего размера. Кроме прочего Duster следующего поколения получил выполненные в новом дизайне колесные диски размером 17 дюймов.

Что касается внутренней начинки, то, как сообщает пресс-служба Renault, в салоне модели автолюбители обнаружат новые сидения и рулевое колесо, а также несколько видоизмененную переднюю панель.

Впрочем, в автоконцерне до конца не раскрыли все карты и пока не стали озвучивать технические характеристики автомобиля. Однако, как считают специалисты, Renault Duster второго поколения сконструирован на платформе модели первого поколения.

Линейка двигателей будет представлена 1,6-литровым 115-сильным двухлитровым агрегатом, и дизельным 1,5-литровым двигателем с мощностью 90 или 110 лошадиных сил. Продажи в Европе нового Renault Duster стартуют в начале 2018 года.