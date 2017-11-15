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Конгресс США принял оборонный бюджет на 2018 год
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    Конгресс США принял оборонный бюджет на 2018 год

    4:59  15 Ноября 2017
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    Конгресс США принял оборонный бюджет на 2018 год

    Вашингтон, 15 ноября. Конгресс США одобрила оборонный бюджет на 2018 финансовый год, в котором заложено 350 млн долларов на военную помощь Украине.

    Документом допускается продолжение поставок Украине противотанкового вооружения, а также разрешается поставка военной техники и обучение украинских военнослужащих. Половину от предусмотренной в бюджете суммы Украина сможет получить сразу. Втору часть Киеву предоставят только проведения в оборонительной сфере страны «институциональных реформ».

    Принятый Конгрессом США оборонный бюджет стал самым крупным за последние годы, сообщает Газета.ru. Всего на военные нужды Вашингтон планирует потратить 700 млрд долларов. На «сдерживание российской агрессии в Европе» предусмотрено 4,6 млрд долларов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #конгресс #военный бюджет
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