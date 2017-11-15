В Зимбабве военные захватили здание телекомпании

Хараре, 15 ноября. Военные заняли здание государственной телекомпании ZBC в Зимбабве. Об этом сообщает радиостанция Nehanda.

Военные взяли под контроль здание телекомпании ZBC и проверяют всех входящих и выходящих. По данным радиостанции, несколько сотрудников СМИ подверглись избиению. Вместо выпуска новостей на телеканале ZBC показали музыкальную заставку.

Ранее 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку и исключил из правящей партии своего заместителя Эммерсона Мнангагва, которого в стране считали приемником лидера. В ответ глава Генштаба страны Константин Чивенга призвал Мугабе прекратить чистки в правящей партии. Позже СМИ сообщили, что военные выдвинулись в сторону столицы Зимбабве Хараре.