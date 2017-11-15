Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Банковские мошенники активизировались в соцсетях
Весь мир
В Зимбабве военные захватили здание телекомпании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Зимбабве военные захватили здание телекомпании

    4:41  15 Ноября 2017
    53

    В Зимбабве военные захватили здание телекомпании

    Хараре, 15 ноября. Военные заняли здание государственной телекомпании ZBC в Зимбабве. Об этом сообщает радиостанция Nehanda.

    Военные взяли под контроль здание телекомпании ZBC и проверяют всех входящих и выходящих. По данным радиостанции, несколько сотрудников СМИ подверглись избиению. Вместо выпуска новостей на телеканале ZBC показали музыкальную заставку.

    Ранее 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку и исключил из правящей партии своего заместителя Эммерсона Мнангагва, которого в стране считали приемником лидера. В ответ глава Генштаба страны Константин Чивенга призвал Мугабе прекратить чистки в правящей партии. Позже СМИ сообщили, что военные выдвинулись в сторону столицы Зимбабве Хараре.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #военные #телевидение #захват #зимбабве #мугабе
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1519
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        7447
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        22133
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        3936