СМИ сообщили, что сын «Белой вдовы» не погиб в Сирии

Лондон, 15 ноября. Сын вступившей в ряды террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) гражданки Великобритании Салли Джонс не погиб в результате авиаудара. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

Ранее СМИ сообщили, что известная среди боевиков как «Белая вдова» Салли Джонс погибла в результате авиаудара ВВС США по конвою террористов на границе Сирии и Ирака. Также сообщалось, что вместе с Джонсон погиб ее 12-летний сын.

По данным The Telegraph, в момент нанесения удара мальчик находился в 60 км от места гибели «Белой вдовы», так как после достижения 12-летнего возраста его призвали в ряды боевиков.

Напомним известная как Ум Хусейн Британийя или «Белая вдова» Салли Джонс уехала в Сирию и вступила в ряды ИГИЛ вместе с сожителем Джунаидом Хусейном. С собой пара забрала 12-летнего сына Джонс. Джунаид Хусейн ликвидирован в 2015-м году в результате авиаудара.

1 Организация запрещена на территории РФ.