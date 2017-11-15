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Новые правила оформления сигаретных пачек вступили в силу в России
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    Новые правила оформления сигаретных пачек вступили в силу в России

    4:03  15 Ноября 2017
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    Новые правила оформления сигаретных пачек вступили в силу в России

    Москва, 15 ноября. Новый регламент Таможенного союза на табачные изделия вступил в силу на территории России.

    Согласно новым правилам, предупреждающие о вреде курения изображения будут занимать не менее 50% площади пачки. Изображение должно размещаться с обеих сторон сверху упаковки. Кроме того, на сигаретные пачки запрещено наносить вызывающие ассоциации с продуктами питания изображения, сообщает RT.

    В оформлении сигаретных пачек запрещено употребление слов «мягкие», «легкие» и «с низким содержанием смол», а также других словосочетаний, которые могут создать впечатление о небольшом вреде табачных изделий.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сигареты #дизайн #упаковка #регламент
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