Новые правила оформления сигаретных пачек вступили в силу в России

Москва, 15 ноября. Новый регламент Таможенного союза на табачные изделия вступил в силу на территории России.

Согласно новым правилам, предупреждающие о вреде курения изображения будут занимать не менее 50% площади пачки. Изображение должно размещаться с обеих сторон сверху упаковки. Кроме того, на сигаретные пачки запрещено наносить вызывающие ассоциации с продуктами питания изображения, сообщает RT.

В оформлении сигаретных пачек запрещено употребление слов «мягкие», «легкие» и «с низким содержанием смол», а также других словосочетаний, которые могут создать впечатление о небольшом вреде табачных изделий.