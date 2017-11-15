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Весь мир
Россия не поддержала в ООН резолюции против Ирана, КНДР и Сирии
Весь мир
Россия не поддержала в ООН резолюции против Ирана, КНДР и Сирии
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    Россия не поддержала в ООН резолюции против Ирана, КНДР и Сирии

    3:47  15 Ноября 2017
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    Россия не поддержала в ООН резолюции против Ирана, КНДР и Сирии

    Нью-Йорк, 15 ноября. Россия не поддержала резолюции о нарушении прав человека в Иране, Сирии и КНДР, которые во вторник рассмотрел третий комитет Генассамблеи ООН.

    Резолюцию по Сирийской Арабской Республике (САР) внесла Саудовская Аравия. В документе говорится о преднамеренных нападениях на гражданских лиц, неизбирательных убийствах и «серьезное ухудшение положения в области прав человека». Также в документе говорится о неизбирательном применении в Сирии тяжелых вооружений и авиаударов, в результате которых «погибли более 400 тыс. человек, в том числе более чем 17 тыс. детей».

    В документе особое внимание уделено «атакам насилия» против гражданского населении, разжиганию межконфессионального конфликта, применению химоружия и использованию голода как «метода ведения войны». Вина за них в резолюции возлагается на сирийские власти.

    За документ проголосовали 108 стран, против высказались 17, еще 58 членов ГА ООН воздержались. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари назвал резолюцию частью нацеленной на уничтожение САР компании Саудовской Аравии и ее союзников. Дипломат привел данные, согласно которым Эр-Рияд и Доха потратили на свержение правительства Башара Асада и поддержку терроризма в Сирии 317 млрд долларов.

    Советник постпредства РФ при ООН Ольга Мозолина заявила, что подготовленная Саудовской Аравии резолюция подрывает международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии.

    Против резолюции по КНДР выступили Россия, Сирия и Китай. Ольга Мозолина отметила, что Россия не согласна с практикой «односторонних резолюций по ситуации в области прав человека в отдельных странах».

    На посвященном Ирану заседании директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов назвал резолюцию политизированным документом, который имеет «единственной целью наказание неугодных правительств». Против резолюции по Ирану проголосовали 30 стран, в том числе Россия, Китай, Индия и КНДР.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сирия #оон #кндр #иран
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