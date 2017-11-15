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Умер известный актер Виталий Шаповалов
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    Умер известный актер Виталий Шаповалов

    3:12  15 Ноября 2017
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    Умер известный актер Виталий Шаповалов

    Москва, 15 ноября. Актер кино и театра Виталий Шаповалов умер после операции на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского театра на Таганке.

    «Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — говорится в сообщении.

    В труппе театра на Таганке Шаповалов оказался после окончания театрального училища им. Щукина в 1968 году. За долгую актерскую карьеру он снялся более чем в 10 кинокартинах. Наиболее известны работы Шаповалова в фильме «Дорога домой» и сериале «Каменская». Также зрители помнят актера по участию в постановках «Мастер и Маргарита», «А зори здесь тихие» «Борис Годунов», «Пугачев» и других спектаклях.

    Автор: Виталий Малясев
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