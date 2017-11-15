Умер известный актер Виталий Шаповалов

Москва, 15 ноября. Актер кино и театра Виталий Шаповалов умер после операции на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского театра на Таганке.

«Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции», — говорится в сообщении.

В труппе театра на Таганке Шаповалов оказался после окончания театрального училища им. Щукина в 1968 году. За долгую актерскую карьеру он снялся более чем в 10 кинокартинах. Наиболее известны работы Шаповалова в фильме «Дорога домой» и сериале «Каменская». Также зрители помнят актера по участию в постановках «Мастер и Маргарита», «А зори здесь тихие» «Борис Годунов», «Пугачев» и других спектаклях.