Врачи диагностировали у Лунева сотрясение мозга и скальпированную рану головы

Санкт-Петербург, 15 ноября. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев получил скальпированную рану головы и сотрясение мозга после столкновения с испанским защитником Родриго Морено в проходившем в Санкт-Петербурге товарищеском матче, сообщает пресс-служба российской команды.

Рану российский голкипер получил в концовке игры. Родриго Морено на скорости ударил Лунев коленом по голове. Вратаря вывезли с поля на электрокаре, после чего сразу госпитализировали.

По сообщению пресс-службы российской сборной, Луневу сделали томографию мозга рентгенографию шейного отдела позвоночника. На ночь голкипера оставили в больнице.

Андрею Лунёву сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны.

Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.

Ночь он проведёт в больнице.#ЛунёвДержись #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/vxigkUL1Jp — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2017

Ранее Андрей Лунев заявил, что с ним «все нормально», сообщает Газета.ru. Голкипер поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал постараться скорее восстановиться и вернуться на поле.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Испании закончился со счетом 3:3. После того, как Лунев получил травму, его место в воротах занял полузащитник российской команды Денис Глушаков.