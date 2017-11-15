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Врачи диагностировали у Лунева сотрясение мозга и скальпированную рану головы
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    Врачи диагностировали у Лунева сотрясение мозга и скальпированную рану головы

    3:00  15 Ноября 2017
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    Врачи диагностировали у Лунева сотрясение мозга и скальпированную рану головы

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев получил скальпированную рану головы и сотрясение мозга после столкновения с испанским защитником Родриго Морено в проходившем в Санкт-Петербурге товарищеском матче, сообщает пресс-служба российской команды.

    Рану российский голкипер получил в концовке игры. Родриго Морено на скорости ударил Лунев коленом по голове. Вратаря вывезли с поля на электрокаре, после чего сразу госпитализировали.

    По сообщению пресс-службы российской сборной, Луневу сделали томографию мозга рентгенографию шейного отдела позвоночника. На ночь голкипера оставили в больнице.

    Ранее Андрей Лунев заявил, что с ним «все нормально»,  сообщает Газета.ru. Голкипер поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал постараться скорее восстановиться и вернуться на поле.

    Напомним, товарищеский матч между сборными России и Испании закончился со счетом 3:3. После того, как Лунев получил травму, его место в воротах занял полузащитник российской команды Денис Глушаков.

    Автор: Виталий Малясев
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    #футбол #россия #испания #лунев #сборная
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