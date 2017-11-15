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Журналисты из России показали Европарламенту Сирию в разгар войны
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    Журналисты из России показали Европарламенту Сирию в разгар войны

    2:39  15 Ноября 2017  /обновлено: 3:12  15 Ноября 2017
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    Журналисты из России показали Европарламенту Сирию в разгар войны

    Страсбург, 15 ноября. На площадке Европарламента в Страсбурге открылась выставка работ журналистов ВГТРК и «России сегодня» «Сирия. Фотохроники войны».

    Торжественное открытие выставки состоялось 14 ноября. Всего в экспозиции представлено 50 работ российских журналистов, сделанных в различных регионах Сирии в 2015 — 2016 годах.

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что вокруг ситуации в Сирии ведется настоящая информационная война. Выставка, по мнению дипломата, должна показать миру то, что происходит на самом деле, сообщает RT.

    «Попытки исказить происходящее в Сирии продолжаются. Поэтому задача тех, кто организовал эту выставку — показать ситуацию, которая существует на самом деле», — цитирует Чижова агентство.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #ес #европарламент #выставка
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