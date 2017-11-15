Журналисты из России показали Европарламенту Сирию в разгар войны

Страсбург, 15 ноября. На площадке Европарламента в Страсбурге открылась выставка работ журналистов ВГТРК и «России сегодня» «Сирия. Фотохроники войны».

Торжественное открытие выставки состоялось 14 ноября. Всего в экспозиции представлено 50 работ российских журналистов, сделанных в различных регионах Сирии в 2015 — 2016 годах.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что вокруг ситуации в Сирии ведется настоящая информационная война. Выставка, по мнению дипломата, должна показать миру то, что происходит на самом деле, сообщает RT.