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Общество
Путин утвердил меняющий правила индексации алиментов закон
Общество
Путин утвердил меняющий правила индексации алиментов закон
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    Путин утвердил меняющий правила индексации алиментов закон

    2:20  15 Ноября 2017
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    Путин утвердил меняющий правила индексации алиментов закон

    Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодателей обяжут индексировать взыскиваемые по решению суда алименты. Закон опубликован на официальном портале правой информации.

    Закон вносит поправки в закон «Об исполнительном делопроизводстве» и ст. 117 Семейного кодекса. Согласно документу, выплачивающая зарплату должнику организация обязывается индексировать алименты в случае получения исполнительного документа от судебного пристава. Ранее работодатель обязан был индексировать алименты только в случае получения соответствующего документа от взыскателя.

    Закон о внесении поправок 27 октября приняла Госдума России, Совет Федерации одобрил инициативу 8 ноября.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #закон #алименты
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