Охранник Ричарда Гира отшвырнул Баскова с Лопыревой в Москве

Москва, 15 ноября. Торжественный ужин в честь предстоящей международной музпремии Bravo не обошелся без происшествий: охрана голливудской звезды Ричарда Гира, расчищая дорогу для своего подопечного, буквально отшвырнула с дорожки «золотой голос России» Николая Баскова.

В мае 2018 года в Большом театре пройдет международная музыкальная премия Bravo. Во вторник в Москве состоялся торжественный гала-ужин в честь предстоящего мероприятия. Среди приглашенных звезд для оглашения одной из номинаций оказался знаменитый голливудский актер Ричард Гир.

Как сообщают «Дни.ру», появление звезды фильма «Красотка» не обошлось без конфуза. В то время как певец Николай Басков вместе со своей «невестой» Викторией Лопыревой рассказывали журналистам о радостях совместной жизни, к ним подбежал огромного роста охранник и буквально отшвырнул пару с дороги. В это время по дорожке должен был пройти Гир вместе со свое молодой спутницей.

Басков опешил, но пообещал журналистам уже в зале расцеловать кинодиву Софи Лорен, также приглашенную на мероприятие.

Однако и тут вышел промах, пишет издание. Охрана сделал столик с мировыми знаменитостями неприступным, не подпускав к ним никого даже близко.