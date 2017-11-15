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Военное руководство Зимбабве ввело танки в столицу
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    Военное руководство Зимбабве ввело танки в столицу

    1:54  15 Ноября 2017
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    Военное руководство Зимбабве ввело танки в столицу

    Хараре, 15 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами Зимбабве Константин Чивенга обратился к президенту страны с призывом остановить чистки в военном руководстве страны, пообещав вмешаться напрямую, чтобы восстановить политическую стабильность.

    Заявление Чивенги прозвучали на фоне сообщение о появлении на улицах столицы Зимбабве Хараре бронетехники.

    «Когда вопрос касается защиты нашей революции, армия готова вмешаться без колебаний», — приводит слова Чивенги газета «Известия».

    Отмечается, что причиной резкой реакции главнокомандующего стала отставка  вице-президента Эммерсона Мнангагвы, который был обвинен президентом Робертом Мугабе в подготовке государственного переворота.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #танки #зимбабве #мугабе #чивенга
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