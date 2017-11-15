Военное руководство Зимбабве ввело танки в столицу

Хараре, 15 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами Зимбабве Константин Чивенга обратился к президенту страны с призывом остановить чистки в военном руководстве страны, пообещав вмешаться напрямую, чтобы восстановить политическую стабильность.

Заявление Чивенги прозвучали на фоне сообщение о появлении на улицах столицы Зимбабве Хараре бронетехники.

«Когда вопрос касается защиты нашей революции, армия готова вмешаться без колебаний», — приводит слова Чивенги газета «Известия».

Отмечается, что причиной резкой реакции главнокомандующего стала отставка вице-президента Эммерсона Мнангагвы, который был обвинен президентом Робертом Мугабе в подготовке государственного переворота.