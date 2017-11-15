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Украина
Хакеры украли почти $1 млн из банка украинского миллиардера Пинчука
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    Хакеры украли почти $1 млн из банка украинского миллиардера Пинчука

    1:35  15 Ноября 2017
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    Хакеры украли почти $1 млн из банка украинского миллиардера Пинчука

    Киев, 15 ноября. Хакерская группировка украла более 950 тыс. долларов из «Банка Кредит Днепр», который принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку, сообщается в постановлении Печерского районного суда Киева.

    По данным суда, преступление было совершено в апреле 2016 года. Хакеры, граждане России и Украины, при помощи вредоносного ПО создали в информационной системе «Банк Кредит Днепр» подложный платежный документ на перевод 950 831,85 долларов.

    Позднее члены группировки «при пособничестве граждан Украины, Российской Федерации, Армении и Азербайджана» сняли деньги через банкоматы в Китае. 

    В постановлении идет речь о ходатайстве следователя по делу о временном доступе к вещам и документам, содержащим банковскую тайну. Прошение следователя суд удовлетворил, сообщает ТАСС.

    Хакеры украли почти $1 млн из банка украинского миллиардера Пинчука

    Ранее «Известия» сообщали о похищениями хакерами с банковских карт россиян 650 млн рублей в 2016 году, что на 15% меньше годом ранее. По мнению экспертов, снижение произошло из-за того, что владельцы карт изучили наиболее популярные схемы мошенничества и стали их избегать.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #хакеры #преступление #пинчук
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