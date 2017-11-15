Стопроцентная красная карточка: Кокорин прокомментировал травму Лунева

Санкт-Петербург, 15 ноября. Форвард российской сборной по футболу Александр Кокорин прокомментировал инцидент, произошедший в конце товарищеского матча между сборными Испании и России, когда нападающий испанской команды травмировал российского вратаря Андрея Лунева.

«Судейство? По моменту с Лунёвым там стопроцентная карточка. У человека серьёзная травма. Остального нам не было видно, сложно говорить. А вот этот момент страшный. Дело не в судействе, мы переживаем за Андрея», — приводит слова нападающего RT.

Также Кокорин рассказал, почему на роль вратаря был выбран именно полузащитник Денис Глушаков. По его словам, был выбран игрок, который сильнее всего устал.

Напомним, что российская сборная сыграла вничью в товарищеском матче с Испанией со счетом 3:3. В конце матча серьезную травму получил вратарь россиян, получивший удар коленом в голову со стороны испанского нападающего.