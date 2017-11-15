Мутко рассказал, почему РФ не может признать все положения доклада Макларена

Москва, 15 ноября. Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко рассказал, что Россия не может признать все положения доклада эксперта WADA Ричарда Макларена.

«Все это звенья одной цепи, New York Times, видимо, является пресс-службой комиссий МОК и WADA. Если бы они опубликовали полностью доклады WADA о работе в России, то мы могли бы увидеть в них, что 80% всего объема о колоссальной работе, проделанной Россией, выполнившей все критерии «дорожной карты», — заявил Мутко.

По словам вице-премьера, доклад Макларена был предметно изучен российскими специалистами, которые пришли к выводу, что полностью признать его Россия не может, несмотря на соответствующее требование оппонирующих структур.

Мутко рассказал, что в 2015 году он подписывал «дорожную карту» по восстановлению РУСАДА, где одним из критериев значилось признание данных, представленных в докладе Макларена. Российская сторона заявила, что сначала изучит все данные, а уже после выскажет свое мнение.

Он подчеркнул, что после изучения доклада Россия пошла на реформы, но признать полностью доклад отказывается.