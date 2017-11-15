Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин утвердил меняющий правила индексации алиментов закон
Спорт
Мутко рассказал, почему РФ не может признать все положения доклада Макларена
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мутко рассказал, почему РФ не может признать все положения доклада Макларена

    1:18  15 Ноября 2017
    83

    Мутко рассказал, почему РФ не может признать все положения доклада Макларена

    Москва, 15 ноября. Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко рассказал, что Россия не может признать все положения доклада эксперта WADA Ричарда Макларена.

    «Все это звенья одной цепи, New York Times, видимо, является пресс-службой комиссий МОК и WADA. Если бы они опубликовали полностью доклады WADA о работе в России, то мы могли бы увидеть в них, что 80% всего объема о колоссальной работе, проделанной Россией, выполнившей все критерии «дорожной карты», — заявил Мутко.

    По словам вице-премьера, доклад Макларена был предметно изучен российскими специалистами, которые пришли к выводу, что полностью признать его Россия не может, несмотря на соответствующее требование оппонирующих структур.

    Мутко рассказал, что в 2015 году он подписывал «дорожную карту» по восстановлению РУСАДА, где одним из критериев значилось признание данных, представленных в докладе Макларена. Российская сторона заявила, что сначала изучит все данные, а уже после выскажет свое мнение.

    Он подчеркнул, что после изучения доклада Россия пошла на реформы, но признать полностью доклад отказывается.

    «Если верить Макларену, то у нас вообще весь спорт погряз в допинге: более тысячи атлетов участвуют в каких-то программах — даже в тех видах спорта, где запрещенные препараты в принципе не нужны», — цитирует слова вице премьера «Газета.ру».

    Мутко рассказал, почему РФ не может признать все положения доклада Макларена

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #wada #русада #мутко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1415
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        7223
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        19691
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        3746