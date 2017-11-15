Эксперт рассказал о последствиях разрыва дипотношений с Россией для Украины

Москва, 15 ноября. Полный разрыв дипломатических отношений с Россией приведет к крайне серьезным и негативным последствиям как для украинской внешней политики, так и экономики. Об этом заявил украинский политолог Олег Соскин.

По его словам, российская экономика серьезно «внедрена в тело хозяйства Украины», а рубль является, фактически, третьей валютой наравне с евро и долларом.

«Естественно, если разрываются дипотношения, то разрываются вообще все отношения экономические и так далее. Они прикинули, что на такой разрыв они не могут идти, тогда им придётся вести уже открытые враждебные действия», — приводит слова эксперта RT.

Соскин подчеркнул, что текущая ситуация вполне устраивает как президента Украины Петра Порошенко, так и его команду. Кроме того, он отметил, что разрыв дипломатических отношений серьезно ударит по украинской внешней политике.