Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу

Судебные страсти бушуют на Украине. Очередная реформа оставила большинство граждан без доступа к правосудию, обложив участников спора непомерными расходами.

Судебная реформа несет за собой ущемление прав граждан: Судебная реформа, за которую вчера проголосовали наши народные избранники, ничего хорошего для украинцев не несет. Верховная Рада сегодня во втором чтении проголосовала за законопроект о… https://t.co/ZdcXHnAd7C #KNPartners — Kravets & Partners (@KNPartners) November 12, 2017

Не меньше других людей пострадали юристы. Ведь им нельзя ограничиться недовольным бурчанием. Пришлось изучить почти 800 страниц поистине захватывающего чтива.

Пока украинские депутаты давили на кнопки (свои да чужие), «Михомайдан» требовал создать антикоррупционный суд, дабы пересажать всех казнокрадов.

Порошенко эта идея решительно не нравится.

Порошенко продолжает саботировать антикоррупционный суд. Только 144 депутата за отзыв проекта, который открыл бы дорогу созданию суда. Кононенко и Березенко не голосовали, Князевич «отсутствовал». pic.twitter.com/YMqTCmZ7LL — Leshchenko (@Leshchenkos) November 14, 2017

В качестве отвлекающего маневра президент заговорил о необходимости учредить военные суды. Очень доволен Петр Алексеевич реформой Верховного суда. По его словам, орган обновился на 95%.

Петро Порошенко вважає, що Верховний Суд оновлено на 95%. Експерт Центру Роман Куйбіда підрахував, що 78%... https://t.co/T7YbB5bDqV — ЦППР (@pravo_center) November 13, 2017

Но и тут нашлись скептики. У некоторых служителей Фемиды обнаружилось темное «домайданное прошлое». Дотошные пользователи Сети утверждают, что с легкой подачи одного из старых-новых судей за решеткой оказался нынешний генеральный прокурор Луценко.

Порошенко в "самый честный" Верховный Суд подсунули судью, который выпустил Пукача и посадил Луценко. Документhttps://t.co/vVSondElJr pic.twitter.com/tO8nIrUEBO — News24UA (@News24UA) November 14, 2017

А это, конечно же, высочайшая несправедливость. Юрия Витальевича впору причислить к лику святых — столько всего полезного сделал для государства! А себе генеральный прокурор уделил лишь пять часов счастья по случаю свадьбы сына.

Луценко потребовал права на «5 часов личного счастья» https://t.co/NURVjCZjsz Эта свора вообще лишила людей элементарного счастья! pic.twitter.com/5KPPsqPrR7 — Вик Поле (@Spark6162) September 22, 2017

Совсем немного. Но практика показала, что и за столь короткий срок многое можно успеть. Достоверно неизвестно, была ли на свадьбе драка. Зато избиение журналистов в «частном лесу», где проходило торжество, таки проникло в Сеть.

Сотрудники СМИ пытались вести съемку высокопоставленных чиновников, прибывавших на праздник. В связи с их избиением на свадьбе у сына Луценко начали задавать неудобные вопросы. Юрий Витальевич не растерялся. Мол, мы бы позвали журналистов, но им это событие не было интересно.

Луценко о свадьбе сына: Если бы журналисты сказали мне, я бы их пригласил. Но им было интересно… https://t.co/VjXTi6Xxay #НовостиУкраины pic.twitter.com/Lq6JLtR2KX — Степан Вишневский (@vericossa) October 1, 2017

Интересная версия. Надо думать, журналисты просили только дать им разок-другой по морде.

Луценко прокомментировал избиение журналистов возле места свадьбы сына - https://t.co/6QlAEI8nuC pic.twitter.com/2SQoMPmjpr — Інформатор (@informator_news) October 2, 2017

Отдыхал главный прокурор всего пять часов, а работал очень много и усердно. Накопил сыну на достойную квартиру.

Одним словом, жизнь наладилась. Так что и поминать старое былым обидчикам душа у Юрия Витальевича не лежит.

Много чего еще интересного происходит в украинской судебной системе. Но все меркнет на фоне решения Галицкого районного суда города Львов, который оштрафовал…сливу.

Львівські судді засудили 60 кг сливи свіжої, визнали її винним і наклали на нього штраф та конфіскували її. https://t.co/wgFtHulAw4 — Zakonoproekt.Org.UA (@Zakonoproektua) October 14, 2017

Прямо скажем, нетривиальное решение. Даже повидавшее виды украинское юридическое сообщество изрядно удивилось.

И премию "Дон Кихот года" - получает львовский судья, который признал виновными 60 кг свежей сливы и оштрафовал... https://t.co/pN2DUP6y21 — NRJ (@NRJUkraine) November 14, 2017

60 килограмм свежей сливы суд признал виновными в незаконном перемещении товара через границу Украины. И оштрафовал на 1700 гривен.

Могло быть и хуже. Однако учли личность нарушительницы, которая не привлекалась ранее к ответственности за подобные нарушения. Со сливой-рецидивисткой так бы не церемонились. А так, слава Богу, отделалась минималкой.

Галицкий суд отказался подыгрывать "заказняку" Банковой по Давиду Сакварелидзе https://t.co/W7uT4ABDks pic.twitter.com/Kn4TuojSRZ — Вася Адекватник (@Vasya_news) September 16, 2017

Нужно сказать, что Галицский суд не впервые лоялен к нарушителям государственной границы. Именно здесь рассматривалось дело соратника Михаила Саакшвили, Давида Сакварелидзе.

Тот содействовал прорыву украинской границы бывшим президентом Грузии и его соратниками. Главный герой отделался штрафом.

Львовский суд рассматривает апелляцию Саакашвили на штраф за прорыв границы https://t.co/TyfCw2Qg3N #новости — СТРАНА.ua (@stranaua) October 24, 2017

А вот над его соратниками нависла угроза содержания под стражей с последующим реальным сроком. Но в итоге просто хорошо посидели.

Львовский суд отказался избирать меру пресечения соратнику Саакашвили Сакварелидзе



Галицкий районный суд Львова https://t.co/Y6zNeBXgTJ pic.twitter.com/2TgWdvWasl — ЛЭД Новости (@pravda24) September 16, 2017

Торжество справедливости отметили чуть ли не всем коллективом.

Галицкий суд отказался подыгрывать "заказняку" Банковой по Давиду Сакварелидзе https://t.co/W7uT4ABDks pic.twitter.com/Kn4TuojSRZ — Вася Адекватник (@Vasya_news) September 16, 2017

Со сливой так не посидишь…