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Украина
Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу
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    Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу

    7:03  15 Ноября 2017
    772

    Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу

    Судебные страсти бушуют на Украине. Очередная реформа оставила большинство граждан без доступа к правосудию, обложив участников спора непомерными расходами.

    Не меньше других людей пострадали юристы. Ведь им нельзя ограничиться недовольным бурчанием. Пришлось изучить почти 800 страниц поистине захватывающего чтива.

    Пока украинские депутаты давили на кнопки (свои да чужие), «Михомайдан» требовал создать антикоррупционный суд, дабы пересажать всех казнокрадов.

    Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу

    Порошенко эта идея решительно не нравится.

    В качестве отвлекающего маневра президент заговорил о необходимости учредить военные суды. Очень доволен Петр Алексеевич реформой Верховного суда. По его словам, орган обновился на 95%.

    Но и тут нашлись скептики. У некоторых служителей Фемиды обнаружилось темное «домайданное прошлое». Дотошные пользователи Сети утверждают, что с легкой подачи одного из старых-новых судей за решеткой оказался нынешний генеральный прокурор Луценко.

    А это, конечно же, высочайшая несправедливость. Юрия Витальевича впору причислить к лику святых — столько всего полезного сделал для государства! А себе генеральный прокурор уделил лишь пять часов счастья по случаю свадьбы сына.

    Совсем немного. Но практика показала, что и за столь короткий срок многое можно успеть. Достоверно неизвестно, была ли на свадьбе драка. Зато избиение журналистов в «частном лесу», где проходило торжество, таки проникло в Сеть.

    Сотрудники СМИ пытались вести съемку высокопоставленных чиновников, прибывавших на праздник. В связи с их избиением на свадьбе у сына Луценко начали задавать неудобные вопросы. Юрий Витальевич не растерялся. Мол, мы бы позвали журналистов, но им это событие не было интересно.

    Интересная версия. Надо думать, журналисты просили только дать им разок-другой по морде.

    Отдыхал главный прокурор всего пять часов, а работал очень много и усердно. Накопил сыну на достойную квартиру.

    Одним словом, жизнь наладилась. Так что и поминать старое былым обидчикам душа у Юрия Витальевича не лежит.

    Много чего еще интересного происходит в украинской судебной системе. Но все меркнет на фоне решения Галицкого районного суда города Львов, который оштрафовал…сливу.

    Прямо скажем, нетривиальное решение. Даже повидавшее виды украинское юридическое сообщество изрядно удивилось.

    60 килограмм свежей сливы суд признал виновными в незаконном перемещении товара через границу Украины. И оштрафовал на 1700 гривен.

    Могло быть и хуже. Однако учли личность нарушительницы, которая не привлекалась ранее к ответственности за подобные нарушения. Со сливой-рецидивисткой так бы не церемонились. А так, слава Богу, отделалась минималкой.

    Нужно сказать, что Галицский суд не впервые лоялен к нарушителям государственной границы. Именно здесь рассматривалось дело соратника Михаила Саакшвили, Давида Сакварелидзе.

    Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу

    Тот содействовал прорыву украинской границы бывшим президентом Грузии и его соратниками. Главный герой отделался штрафом. 

    А вот над его соратниками нависла угроза содержания под стражей с последующим реальным сроком. Но в итоге просто хорошо посидели.

    Торжество справедливости отметили чуть ли не всем коллективом.

    Со сливой так не посидишь…

    Автор: Сергей Свазовский
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