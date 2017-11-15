Мутко возмутили действия арбитра на матче  между сборными России и Испании

Санкт-Петербург, 14 ноября. Итальянский арбитр Джанлукка Рокки недостаточно профессионально отработал товарищеский матч между сборными России и Испании. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась ничейный счетом 3:3. Российская сборная пропустила два пенальти.

«Мы движемся вперед шаг за шагом, находимся на правильном направлении. Но так судить нельзя. Удивительно, если так будут судить и на чемпионате мира», – заявил Мутко.

Наибольшее возмущение Мутко вызвал эпизод в конце матча, когда нападающий испанской сборной Родриго Морено нанес травму российского вратарю Андрею Луневу.

«Как можно не давать карточку, когда игрок так летит?» – задался вопросом Мутко.

Лунев получил травму головы и был госпитализирован. Его место на воротах до конца матча занял полузащитник Денис Глушаков.