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Дед Мороз рассказал, о чем его просят россияне
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    Дед Мороз рассказал, о чем его просят россияне

    0:58  15 Ноября 2017
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    Дед Мороз рассказал, о чем его просят россияне

    Новосибирск, 15 ноября. Жители России всех возрастов начали слать письма с пожеланиями Деду Морозу. В этом году некоторые из них, кроме обычных подарков, просят найти жениха, заморозить ипотеку и прислать металлоискатель с лопатой.

    Как рассказал в пресс-центре ТАСС Дед Мороз, один из детей попросил прислать ему лопату и металлоискатель. «Видимо он что-то знает, чего мы с вами не знаем», — призадумался волшебник. Более же взрослые люди уже традиционно просят заморозить ипотеку или отправить подарок просто деньгами.

    Дед Мороз отметил, что пока у него еще никто не просил биткоинов.

    «Пишут и писали всегда абсолютно разного возраста — в три года одно не получается, в 23 — другое. Намекаю на то, что сейчас вот спрашивают про суженого, девушки жалуются: «Дед Мороз, дай мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами». Видать, беда в стране», — рассказал он.

    Дед Мороз рассказал, о чем его просят россияне

    Ранее «Телеканал 360» сообщал, что в Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей.

    Автор: Олеся Волкова
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    #ипотека #праздники #новыйгод #дедмороз
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