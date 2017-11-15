Дед Мороз рассказал, о чем его просят россияне

Новосибирск, 15 ноября. Жители России всех возрастов начали слать письма с пожеланиями Деду Морозу. В этом году некоторые из них, кроме обычных подарков, просят найти жениха, заморозить ипотеку и прислать металлоискатель с лопатой.

Как рассказал в пресс-центре ТАСС Дед Мороз, один из детей попросил прислать ему лопату и металлоискатель. «Видимо он что-то знает, чего мы с вами не знаем», — призадумался волшебник. Более же взрослые люди уже традиционно просят заморозить ипотеку или отправить подарок просто деньгами.

Дед Мороз отметил, что пока у него еще никто не просил биткоинов.

«Пишут и писали всегда абсолютно разного возраста — в три года одно не получается, в 23 — другое. Намекаю на то, что сейчас вот спрашивают про суженого, девушки жалуются: «Дед Мороз, дай мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами». Видать, беда в стране», — рассказал он.

Ранее «Телеканал 360» сообщал, что в Великом Устюге построят новый дворец для Деда Мороза за 350 млн рублей.