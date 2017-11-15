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Пентагон признал, что у него нет данных о местонахождении главаря ИГ
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    Пентагон признал, что у него нет данных о местонахождении главаря ИГ

    0:40  15 Ноября 2017
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    Пентагон признал, что у него нет данных о местонахождении главаря ИГ

    Вашингтон, 15 ноября. Американское военное командование по-прежнему не располагает данными о местонахождении главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

    По словам полковника, Пентагон не может назвать нынешнее местоположение главаря боевиков.

    «Мы не знаем, где сейчас находится [аль-Багдади]. Мы его ищем», – заявил он.

    Как отметил Диллон, сейчас американские эксперты пытаются выследить местонахождение главарей ИГ, включая аль-Багдади. По его словам, американским силам удалось за этот год найти и уничтожить 117 боевиков из числа помощников аль-Багдади, а также полевых командиров ИГ.

    Напомним, что с начала военной операции авиацией Воздушно-космических сил РФ было совершено более 30 тыс. боевых вылетов, что позволило нанести порядка 92 тыс. авиационных ударов. Были уничтоже более 53 тысяч боевиков ИГ.

    Под контроль Дамаска удалось вернуть нефтяные и газовые поля «Джазаль», «Аш-Шаир», «Хайян», «Магр» и «Арак», а также 181-километровый участок сирийско-иракской границы и 195-километровый участок сирийско-иорданской границы.

    Кроме того, 12 августа начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин озвучил следующую информацию: «На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #вкс рф #пентагон #аль-багдади #диллон
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