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США не нашли доказательств взлома системы нацбезопасности «Касперским»
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    США не нашли доказательств взлома системы нацбезопасности «Касперским»

    0:35  15 Ноября 2017
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    США не нашли доказательств взлома системы нацбезопасности «Касперским»

    Вашингтон, 15 ноября. США пока не обладают «убедительными доказательствами» взлома задействованных в системе национальной безопасности компьютеров с помощью продукции российской компании «Лаборатория Касперского», заявила на слушаниях в конгрессе помощник министра внутренней безопасности США Джанетт Мэнфра.

    Мэнфри задали вопрос о том, есть ли свидетельства взлома систем нацбезопасности США с использованием продукции Касперского. По ее словам специалисты продолжают в настоящее время работу, но сейчас «нет окончательных выводов».

    «Сейчас у нас нет убедительных доводов того, что были взломы, я хочу быть уверена, что мы провели полное расследование», — заявила она.

    США не нашли доказательств взлома системы нацбезопасности «Касперским»

    Напомним, ранее Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. 

    В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «беспочвенными» и «абсурдными» обвинения в адрес российской «Лаборатории Касперского».

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #касперский
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