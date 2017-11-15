США не нашли доказательств взлома системы нацбезопасности «Касперским»

Вашингтон, 15 ноября. США пока не обладают «убедительными доказательствами» взлома задействованных в системе национальной безопасности компьютеров с помощью продукции российской компании «Лаборатория Касперского», заявила на слушаниях в конгрессе помощник министра внутренней безопасности США Джанетт Мэнфра.

Мэнфри задали вопрос о том, есть ли свидетельства взлома систем нацбезопасности США с использованием продукции Касперского. По ее словам специалисты продолжают в настоящее время работу, но сейчас «нет окончательных выводов».

«Сейчас у нас нет убедительных доводов того, что были взломы, я хочу быть уверена, что мы провели полное расследование», — заявила она.

Напомним, ранее Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «беспочвенными» и «абсурдными» обвинения в адрес российской «Лаборатории Касперского».