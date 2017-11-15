Глушаков встал на ворота после того, как Лунев получил травму в матче с Испанией

Санкт-Петербург, 14 ноября. В ходе товарищеского матча между сборными России и Испании серьезно пострадал вратарь российской команды Андрей Лунёв. Он был госпитализирован; его место на воротах занял полузащитник Денис Глушаков.

Лунёв получил травму уже в конце матча – испанский форвард Родриго вышел один на один с российским вратарем, далеко отпустив от себя мяч. Нападующий пошел в стык, в результате чего российский вратарь получил удар коленом в голову.

Голкипер не смог доиграть матч – он покинул футбольное поле на медицинском электрокаре. Сообщается, что игрок был госпитализирован.

Так как к моменту травмы Лунёва у российской сборной больше не оставалось замен, на ворота встал полузащитник Денис Глушаков, пишет RT.

Итогом мачта стала ничья – команды сыграли со счетом 3:3.