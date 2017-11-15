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Спорт
Мутко возмутили действия арбитра на матче  между сборными России и Испании
Спорт
Глушаков встал на ворота после того, как Лунев получил травму в матче с Испанией
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    Глушаков встал на ворота после того, как Лунев получил травму в матче с Испанией

    0:18  15 Ноября 2017
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    Глушаков встал на ворота после того, как Лунев получил травму в матче с Испанией

    Санкт-Петербург, 14 ноября. В ходе товарищеского матча между сборными России и Испании серьезно пострадал вратарь российской команды Андрей Лунёв. Он был госпитализирован; его место на воротах занял полузащитник Денис Глушаков.

    Лунёв получил травму уже в конце матча – испанский форвард Родриго вышел один на один с российским вратарем, далеко отпустив от себя мяч. Нападующий пошел в стык, в результате чего российский вратарь получил удар коленом в голову.

    Голкипер не смог доиграть матч – он покинул футбольное поле на медицинском электрокаре. Сообщается, что игрок был госпитализирован.

    Так как к моменту травмы Лунёва у российской сборной больше не оставалось замен, на ворота встал полузащитник Денис Глушаков, пишет RT.

    Итогом мачта стала ничья – команды сыграли со счетом 3:3.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #футбол #испания #лунев #матч #глушаков
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