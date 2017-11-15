Порошенко приветствовал принятие комитетом ГА ООН резолюции Киева по Крыму

Киев, 15 ноября. Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение комитета Генассамблеи ООН о вынесении антироссийской резолюции по правам человека в Крыму на рассмотрение в ходе пленарного заседания ГА ООН.

«Я благодарен Третьему комитету за решение о принятии резолюции ООН по ситуации с правами человека в Крыму», — написал на английском языке в своем микроблоге в Twitter Порошенко.

I am thankful to the Third Committee for their decision to approve the @UN General Assembly resolution on situation with human rights in Crimea. pic.twitter.com/gq9nNI3jVp — Петро Порошенко (@poroshenko) November 14, 2017

Киевский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму был вынесен на ГА ООН. Документ предъявляет России ряд рекомендаций по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи.

Как сообщала «Газета.ру», проект предложенной резолюции «настоятельно призывает Российскую Федерацию» прекратить якобы имеющие место «нарушения и ущемления прав человека в отношении жителей Крыма».