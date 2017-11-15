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Спорт
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Порошенко приветствовал принятие комитетом ГА ООН резолюции Киева по Крыму
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    Порошенко приветствовал принятие комитетом ГА ООН резолюции Киева по Крыму

    0:16  15 Ноября 2017
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    Порошенко приветствовал принятие комитетом ГА ООН резолюции Киева по Крыму

    Киев, 15 ноября. Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение комитета Генассамблеи ООН о вынесении антироссийской резолюции по правам человека в Крыму на рассмотрение в ходе пленарного заседания ГА ООН. 

    «Я благодарен Третьему комитету за решение о принятии резолюции ООН по ситуации с правами человека в Крыму», — написал на английском языке в своем микроблоге в Twitter Порошенко.

    Киевский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму был вынесен на ГА ООН. Документ предъявляет России ряд рекомендаций по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи.

    Как сообщала «Газета.ру», проект предложенной резолюции «настоятельно призывает Российскую Федерацию» прекратить якобы имеющие место «нарушения и ущемления прав человека в отношении жителей Крыма». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #оон #порошенко #крым
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