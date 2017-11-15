Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Мутко возмутили действия арбитра на матче  между сборными России и Испании
Политика
Глава внешней разведки Германии назвал Россию «неудобным соседом»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава внешней разведки Германии назвал Россию «неудобным соседом»

    0:00  15 Ноября 2017
    185

    Глава внешней разведки Германии назвал Россию «неудобным соседом»

    Мюнхен, 15 ноября. Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль обратился к западным партнерам с призывом приготовиться ответить на «потенциальную угрозу» со стороны России. При это он указал, что необходимо сохранять «тесные связи» с Москвой.

    «В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности», — заявил Каль на своем выступлении в Мюнхене.

    По его словам, Россия вернулась на мировую арену и  представляет собой «неудобного соседа», которого нужно сдерживать силами НАТО и стран Запада.  

    В то же время, Каль отметил, что Запад должен поддерживать тесные связи с Россией, а также держать открытыми каналы взаимодействия, отвечая на заинтересованной России в сотрудничестве.

    Напомним, что Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В ответ Альянс заявлял о необходимости «сдерживать российскую агрессию».

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #нато #германия #разведка #бруно каль #bnd
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1344
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        7094
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        18337
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        3645