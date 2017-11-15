Глава внешней разведки Германии назвал Россию «неудобным соседом»

Мюнхен, 15 ноября. Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль обратился к западным партнерам с призывом приготовиться ответить на «потенциальную угрозу» со стороны России. При это он указал, что необходимо сохранять «тесные связи» с Москвой.

«В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности», — заявил Каль на своем выступлении в Мюнхене.

По его словам, Россия вернулась на мировую арену и представляет собой «неудобного соседа», которого нужно сдерживать силами НАТО и стран Запада.

В то же время, Каль отметил, что Запад должен поддерживать тесные связи с Россией, а также держать открытыми каналы взаимодействия, отвечая на заинтересованной России в сотрудничестве.

Напомним, что Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В ответ Альянс заявлял о необходимости «сдерживать российскую агрессию».