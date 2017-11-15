Пентагон опроверг обвинения Минобороны РФ в поддержке ИГ

Вашингтон, 14 ноября. Представитель международной коалиции, возглавляемой США, полковник Райан Диллон заявил, что обвинения Минобороны РФ в адрес США об оказании помощи террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) «бездоказательны» и «абсолютно ложные».

«Бездоказательны, неточны и полностью ложные», — заявил Диллон.

По его мнению, российская сторона делает это для того, чтобы «отвести внимание от тех вызовов», с которыми страна сталкивается в Сирии.

Ранее Минобороны РФ заявило, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе Абу-Кемаля, является «объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне».

Ряд СМИ обратил внимание, что на фотоснимках, прикрепленных к заявлению ведомства, изображена компьютерная графика. В ответ оборонное ведомство инициировало проверку в отношении сотрудника, который поставил ошибочные фотоматериалы. В ведомстве пояснили, что подготовкой сообщения занимался гражданский сотрудник одного из подразделений.

Позднее ведомство исправило ошибку и опубликовало подлинные фотографии колонны боевиков ИГ1, идущей к сирийско-иракской границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.