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Спорт
Мутко возмутили действия арбитра на матче  между сборными России и Испании
Спорт
Россия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче
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    Россия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче

    23:49  14 Ноября 2017
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    Россия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче

    Санкт-Петерубрг, 14 ноября. Ничьей завершился товарищеский матч между сборными России и Испании – 3:3. Концовка встречи была омрачена тяжелой травмой вратаря Андрея Лунёва.

    Игра состоялась на петербургском стадионе «Санкт-Петербург». Матч судил итальянский арбитр Джанлукка Рокки.

    Первый тайм продемонстрировал активную игру сборной России – хозяева атаковали намного чаще, чем гости. Однако оборона российской сборной была не на высоте. Россияне пропустили два простых гола: Хорди Альба поразил ворота хозяев на 9-й минуте, а на 35-й минуте пенальти успешно реализовал Серхио Рамос.  К концу тайма ситуация улучшилась, когда первый гол в пользу российской команды забил Федор Смолов.

    Второй тайм начался с гола Алексея Миранчука. Затем Серхио Рамос уже второй раз подряд реализовал пенальти в левую девятку. Но 70-й минуте россияне опять сравняли счет голом Смолова. Российская сблорная, исчерпав замены, лишилась вратаря – во время неудачного столкновения Родриго с Лунёвым, второй получил удар ногой в голову и был госпитализирован. Вратаря заменил Денис Глушаков.  

    Автор: Антон Зарубин
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    #футбол #россия #испания #сборная #лунёв
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