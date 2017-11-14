Россия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче

Санкт-Петерубрг, 14 ноября. Ничьей завершился товарищеский матч между сборными России и Испании – 3:3. Концовка встречи была омрачена тяжелой травмой вратаря Андрея Лунёва.

Игра состоялась на петербургском стадионе «Санкт-Петербург». Матч судил итальянский арбитр Джанлукка Рокки.

Первый тайм продемонстрировал активную игру сборной России – хозяева атаковали намного чаще, чем гости. Однако оборона российской сборной была не на высоте. Россияне пропустили два простых гола: Хорди Альба поразил ворота хозяев на 9-й минуте, а на 35-й минуте пенальти успешно реализовал Серхио Рамос. К концу тайма ситуация улучшилась, когда первый гол в пользу российской команды забил Федор Смолов.

Второй тайм начался с гола Алексея Миранчука. Затем Серхио Рамос уже второй раз подряд реализовал пенальти в левую девятку. Но 70-й минуте россияне опять сравняли счет голом Смолова. Российская сблорная, исчерпав замены, лишилась вратаря – во время неудачного столкновения Родриго с Лунёвым, второй получил удар ногой в голову и был госпитализирован. Вратаря заменил Денис Глушаков.