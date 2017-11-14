Более 2 тыс. человек эвакуировали в Киеве после звонков о минировании

Киев, 14 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Украины эвакуировали около двух тысяч человек с железнодорожного вокзала Киева, из больницы, а также из столичного ТРЦ «Гулливер» из-за анонимных звонков о заминировании, сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

Как чточнила на своей странице в Facebook Блищик, эвакуация прошла в Печерском районе (больница и ТК «Гулливер») и на центральном железнодорожном вокзале в Соломенском районе.

По данным полиции, экстренные меры были приняты из-за трех анонимных звонков о заминировании зданий.

Проверка закончилась около десяти часов вечера. В ходе обследования зданий опасных предметов обнаружено не было. Блищик добавила, что в общей сложности были эвакуированы более двух тысяч человек.

Как сообщала «Газета.ру», в минувшую пятницу неизвестные сообщили о минировании нескольких аэропортов на Украине. Тревога оказалась ложной.