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Спорт
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Украина
Более 2 тыс. человек эвакуировали в Киеве после звонков о минировании
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    Более 2 тыс. человек эвакуировали в Киеве после звонков о минировании

    23:40  14 Ноября 2017  /обновлено: 23:56  14 Ноября 2017
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    Более 2 тыс. человек эвакуировали в Киеве после звонков о минировании

    Киев, 14 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Украины эвакуировали около двух тысяч человек с железнодорожного вокзала Киева, из больницы, а также из столичного ТРЦ «Гулливер» из-за анонимных звонков о заминировании, сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

    Как чточнила на своей странице в Facebook Блищик, эвакуация прошла в Печерском районе (больница и ТК «Гулливер») и на центральном железнодорожном вокзале в Соломенском районе. 

    По данным полиции, экстренные меры были приняты из-за трех анонимных звонков о заминировании зданий. 

    Проверка закончилась около десяти часов вечера. В ходе обследования зданий опасных предметов обнаружено не было. Блищик добавила, что в общей сложности были эвакуированы более двух тысяч человек.

    Более 2 тыс. человек эвакуировали в Киеве после звонков о минировании

    Как сообщала «Газета.ру», в минувшую пятницу неизвестные сообщили о минировании нескольких аэропортов на Украине. Тревога оказалась ложной.

    Автор: Олеся Волкова
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    #киев #украина #эвакуация
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