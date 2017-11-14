Мосгордума рассмотрит инициативу о возмещении ущерба от «телефонного терроризма»

Москва, 14 ноября. В Мосгордуме рассмотрят предложение об обязательном возмещении материального ущерба, нанесенного заведомо ложными звонками об угрозе терроризма. Соответствующее предложение будет направлено в Госдуму, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, на совместном заседании комиссии было озвучено предложение об ужесточении ответственности за подобные преступления, а также вопрос возмещения ущерба, который был нанесен подобными действиями.