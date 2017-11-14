Мосгордума рассмотрит инициативу о возмещении ущерба от «телефонного терроризма»
Москва, 14 ноября. В Мосгордуме рассмотрят предложение об обязательном возмещении материального ущерба, нанесенного заведомо ложными звонками об угрозе терроризма. Соответствующее предложение будет направлено в Госдуму, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
По его словам, на совместном заседании комиссии было озвучено предложение об ужесточении ответственности за подобные преступления, а также вопрос возмещения ущерба, который был нанесен подобными действиями.
«Сегодня на совместном заседании комиссий Мосгордумы озвучивались предложения, которые будут внесены в резолюцию. Звучали несколько предложений: изменение квалификации в особо тяжкое преступление, изменение срока и размера штрафа, введение категорий рецидива, одно из интереснейших - введение возмещения ущерба, который наносится такими действиями», – приводит слова Шапошникова РИАМО.