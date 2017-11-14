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Новости Сирии
Почти 50 россиян готовятся к эвакуации из Сирии — Минобороны РФ
Новости Сирии
Почти 50 россиян готовятся к эвакуации из Сирии — Минобороны РФ
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    Почти 50 россиян готовятся к эвакуации из Сирии — Минобороны РФ

    23:19  14 Ноября 2017
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    Почти 50 россиян готовятся к эвакуации из Сирии — Минобороны РФ

    Москва, 14 ноября. Группа из 46 россиян, вывезенных из сирийских районов, ранее подконтрольных террористической группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), готовится к эвакуации в Россию, сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    По словам Кураленко, в настоящее время к эвакуации в Россию готовятся 46 россиян, которых вывезли из районов, раннее подконтрольных ИГИЛ1. Отмечается, что большая часть из них — женщины и дети. 

    «Многие из них обманом попали в Сирию и Ирак. Насильно были вывезены из России мужьями, воевавшими на стороне террористов», — рассказал Кураленко.

    Почти 50 россиян готовятся к эвакуации из Сирии — Минобороны РФ

    Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в Россию спецрейсом из Сирии женщин и детей. Всего 41 человек, большинство из которых (34) — граждане России, остальные — граждане стран СНГ. 

    Как сообщала «Газета.ру», всего за последние три месяца из Ирака и Сирии в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов. По словам Кадырова, за это время на родину были доставлены 89 человек. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #игил #исламскоегосударство
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