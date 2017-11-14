Закон о льготах пострадавшим на «майдане» является циничной подачкой – политолог

Киев, 14 ноября. Принятый Верховной радой закон о предоставлении льгот пострадавшим на «майдане» демонстрирует цинизм нынешней украинской власти. Об этом заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

«Пострадало всё население Украины, пострадали представители правоохранительных органов, многие погибли, многие получили огнестрельные ранения. Более 900 человек были убиты и ранены. Говорить о том, чтобы предоставлять льготы тем людям, которые — кто сознательно, а кто несознательно — вышли на «майдан» и участвовали в развале государства, — это цинизм нынешней власти», — приводит слова эксперта RT.

По мнению Дудчака, в «майдане» приняли участие две категории человек – те, кто разрушал украинское государство, не понимая последствий своих действий, и те, кто делал это умышленно – из корыстных побуждений.

Политолог отметил, что с помощью подобной «циничной подачки» государство закрывает рот тем, кто пытается возмущаться.