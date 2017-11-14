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Новости Сирии
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Украина
Закон о льготах пострадавшим на «майдане» является циничной подачкой – политолог
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    Закон о льготах пострадавшим на «майдане» является циничной подачкой – политолог

    22:56  14 Ноября 2017
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    Закон о льготах пострадавшим на «майдане» является циничной подачкой – политолог

    Киев, 14 ноября. Принятый Верховной радой закон о предоставлении льгот пострадавшим на «майдане» демонстрирует цинизм нынешней украинской власти. Об этом заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

    «Пострадало всё население Украины, пострадали представители правоохранительных органов, многие погибли, многие получили огнестрельные ранения. Более 900 человек были убиты и ранены. Говорить о том, чтобы предоставлять льготы тем людям, которые — кто сознательно, а кто несознательно — вышли на «майдан» и участвовали в развале государства, — это цинизм нынешней власти», — приводит слова эксперта RT.

    По мнению Дудчака, в «майдане» приняли участие две категории человек – те, кто разрушал украинское государство, не понимая последствий своих действий, и те, кто делал это умышленно – из корыстных побуждений.

    Политолог отметил, что с помощью подобной «циничной подачки» государство закрывает рот тем, кто пытается возмущаться.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #майдан #льготы #дудчак
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