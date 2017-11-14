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Новости Сирии
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Украина
Глава ВБ ждет от Киева конкретных сроков создания антикоррупционного суда
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    Глава ВБ ждет от Киева конкретных сроков создания антикоррупционного суда

    22:51  14 Ноября 2017
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    Глава ВБ ждет от Киева конкретных сроков создания антикоррупционного суда

    Киев, 14 ноября. Глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что во время переговоров с украинскими властями так и не услышал от них сроков создания антикоррупционного суда, что является ключевым требованием для предоставления очередного транша кредитования со стороны МВФ.

    На брифинге по итогам визита в украинскую столицу Ким заявил, что конкретная дата создания антикоррупционного суда не была озвучена. При этом он подчеркнул, что «весь мир, все инвесторы мира, все международные финансовые учреждения, все двухсторонние доноры ждут этого важного шага».

    Помимо этого глава Всемирного банка добавил, что инвестиции возможны в государственный и частный сектора, однако это напрямую будет зависеть от хода реформ. 

    Глава ВБ ждет от Киева конкретных сроков создания антикоррупционного суда

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой ВБ попросил у него помощи «во внедрении составляющей медицинской реформы по обеспечению сельского населения Украины медицинскими услугами надлежащего уровня». 

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #всемирныйбанк #инвестиции #реформы
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