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Власти Крыма напомнили бизнесмену Полонскому, кому принадлежит полуостров
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    Власти Крыма напомнили бизнесмену Полонскому, кому принадлежит полуостров

    22:33  14 Ноября 2017
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    Власти Крыма напомнили бизнесмену Полонскому, кому принадлежит полуостров

    Севастополь, 14 ноября. Идея бизнесмена Сергея Полонского о создании межгосударственного города на полуострове выглядит как фантасмагория, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, напомнив, что Крым является российской территорией.

    Ранее Полонский, объявивший о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году, выступил с предложение создать в Крыму «международный город будущего». Концепция бизнесмена предусматривает создание межгосударственной территории, на которой различные страны смогут получить бесплатные участки для реализации своих проектов. Полонский предложил сделать данный город полностью открытым – без виз и со свободным доступом во все страны мира.

    «Господин Полонский весь этот процесс (участие в президентских выборах, прим ФАН) превращает в фарс, особенно когда он вещает какие-то фантасмагорические вещи в отношении Крыма. Крым – это российская территория, и на этом надо ставить точку», – приводит РИА Новости слова Иоффе.

    Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #крым #иоффе #полонский #город
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