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Украинский проект резолюции по Крыму был вынесен на Генассамблею ООН
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    Украинский проект резолюции по Крыму был вынесен на Генассамблею ООН

    22:31  14 Ноября 2017
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    Украинский проект резолюции по Крыму был вынесен на Генассамблею ООН

    Нью-Йорк, 14 ноября. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму был вынесен на Генеральную Ассамблею ООН. Данный документ предъявляет России ряд рекомендаций по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Как сообщается, он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи.

    Россия ранее запросила проведение голосования по данному документу. Как сообщается, 71 государство проголосовало «за», 25 стран – «против», еще 77 воздержались. В поддержку документа выступило большинство европейских стран, а также США. Против документа – Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и ряд других стран.

    Проект предложенной резолюции «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить якобы имеющие место «нарушения и ущемления прав человека в отношении жителей Крыма». Также резолюция призывает обеспечить «надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым».

    Представитель российской делегации при ООН Анатолий Викторов отметил, что представители Украины пытаются под прикрытием заботы о правах человека продвинуть собственные политические установки.

    «Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма», — приводит его слова РИА Новости.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #оон #крым #резолюция #викторов
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