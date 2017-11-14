Украинский проект резолюции по Крыму был вынесен на Генассамблею ООН

Нью-Йорк, 14 ноября. Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму был вынесен на Генеральную Ассамблею ООН. Данный документ предъявляет России ряд рекомендаций по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Как сообщается, он будет рассмотрен на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи.

Россия ранее запросила проведение голосования по данному документу. Как сообщается, 71 государство проголосовало «за», 25 стран – «против», еще 77 воздержались. В поддержку документа выступило большинство европейских стран, а также США. Против документа – Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и ряд других стран.

Проект предложенной резолюции «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить якобы имеющие место «нарушения и ущемления прав человека в отношении жителей Крыма». Также резолюция призывает обеспечить «надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым».

Представитель российской делегации при ООН Анатолий Викторов отметил, что представители Украины пытаются под прикрытием заботы о правах человека продвинуть собственные политические установки.