В Крыму дали оценку предложению Кузьмука стереть с лица земли ДНР и ЛНР

Москва, 14 ноября. Заявления экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о возможности украинской армии вернуть Донбасс подтверждают, что для Киева существует лишь одно решение конфликта на востоке страны — военное. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее Кузьмук заявил, что для полного захвата Донбасса армии Украины придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города региона.

«Такие заявления характеризуют настроения верхушки украинской элиты, которая думает не о возможности политического урегулирования ситуации на юго-востоке страны, не о выполнении минских соглашений. Для них одно решение ситуации на Донбассе — военное», — заявил Цеков в интервью РИА Новости.

Помимо этого сенатор напомнили, что именно в то время, когда Кузьмук возглавлял оборонное ведомство, на учениях был сбит пассажирский Ту-154.

Инцидент произошел в 2001 году. В ходе учений ПВО Украины ракетой комплекса С-200 был сбит российский пассажирский самолет Ту-154. Погибли 78 человек, большинство из которых граждане России и Израиля. Кузьмук после этого лишился своего поста.