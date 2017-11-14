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Новости Сирии
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Украина
В Крыму дали оценку предложению Кузьмука стереть с лица земли ДНР и ЛНР
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    В Крыму дали оценку предложению Кузьмука стереть с лица земли ДНР и ЛНР

    22:28  14 Ноября 2017
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    В Крыму дали оценку предложению Кузьмука стереть с лица земли ДНР и ЛНР

    Москва, 14 ноября. Заявления экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о возможности украинской армии вернуть Донбасс подтверждают, что для Киева существует лишь одно решение конфликта на востоке страны — военное. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Ранее Кузьмук заявил, что для полного захвата Донбасса армии Украины придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города региона.

    «Такие заявления характеризуют настроения верхушки украинской элиты, которая думает не о возможности политического урегулирования ситуации на юго-востоке страны, не о выполнении минских соглашений. Для них одно решение ситуации на Донбассе — военное», — заявил Цеков в интервью РИА Новости.

    Помимо этого сенатор напомнили, что именно в то время, когда Кузьмук возглавлял оборонное ведомство, на учениях был сбит пассажирский Ту-154.

    Инцидент произошел в 2001 году. В ходе учений ПВО Украины ракетой комплекса С-200 был сбит российский пассажирский самолет Ту-154. Погибли 78 человек, большинство из которых граждане России и Израиля. Кузьмук после этого лишился своего поста.

    В Крыму дали оценку предложению Кузьмука стереть с лица земли ДНР и ЛНР

    Автор: Олеся Волкова
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    #днр #донбасс #украина #лнр #крым #кузьмук
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