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Сирия: САА отбила крупную атаку боевиков в пригороде Дамаска
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    Сирия: САА отбила крупную атаку боевиков в пригороде Дамаска

    22:21  14 Ноября 2017
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    Сирия: САА отбила крупную атаку боевиков в пригороде Дамаска

    Дамаск (Сирия), 14 ноября. Правительственные войска Сирии отбили атаку боевиков около поселения Хараста в восточном пригороде Дамаска. Как сообщил сирийский военный источник, десятки террористов были ликвидированы.

    По словам источника, большое количество боевиков предприняли попытку атаки на одну из военных позиций САА в Харасте. Однако наступление было остановлено.

    Как сообщает РИА Новости, несколько десятков террористов были уничтожены.

    Населенный пункт Хараста расположен в зоне деэскалации в восточном пригороде Дамаска (Восточная Гута). 

    Сирия: САА отбила крупную атаку боевиков в пригороде Дамаска

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #дамаск #саа
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