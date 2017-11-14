Сирия: САА отбила крупную атаку боевиков в пригороде Дамаска

Дамаск (Сирия), 14 ноября. Правительственные войска Сирии отбили атаку боевиков около поселения Хараста в восточном пригороде Дамаска. Как сообщил сирийский военный источник, десятки террористов были ликвидированы.

По словам источника, большое количество боевиков предприняли попытку атаки на одну из военных позиций САА в Харасте. Однако наступление было остановлено.

Как сообщает РИА Новости, несколько десятков террористов были уничтожены.

Населенный пункт Хараста расположен в зоне деэскалации в восточном пригороде Дамаска (Восточная Гута).