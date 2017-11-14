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Новости Сирии
Почти 50 россиян готовятся к эвакуации из Сирии — Минобороны РФ
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Минобороны РФ и «Красный крест» обсудили доставку гумпомощи в освобожденные районы Сирии
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    Минобороны РФ и «Красный крест» обсудили доставку гумпомощи в освобожденные районы Сирии

    22:09  14 Ноября 2017
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    Минобороны РФ и «Красный крест» обсудили доставку гумпомощи в освобожденные районы Сирии

    Москва, 14 ноября. Министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста (МККК) обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи в освобожденные от боевиков районы Сирии на востоке. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

    Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, делегация МККК была принята в Главном управлении международного военного сотрудничества.

    «Стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также перспективам взаимодействия в вопросах предоставления гуманитарной помощи в зоны деэскалации, а также освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии», – сообщает пресс-служба министерства обороны России.

    Как отметили в ведомстве, встреча прошла в «конструктивном ключе», кроме того, была достигнута договоренность о продолжении подобных контактов.

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #гумпомощь #красный крест #мккк
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