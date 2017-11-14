Минобороны РФ и «Красный крест» обсудили доставку гумпомощи в освобожденные районы Сирии

Москва, 14 ноября. Министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста (МККК) обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи в освобожденные от боевиков районы Сирии на востоке. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, делегация МККК была принята в Главном управлении международного военного сотрудничества.

«Стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также перспективам взаимодействия в вопросах предоставления гуманитарной помощи в зоны деэскалации, а также освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии», – сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, встреча прошла в «конструктивном ключе», кроме того, была достигнута договоренность о продолжении подобных контактов.