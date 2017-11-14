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Новороссия
ДНР готова ответить на возможное наступление Киева высокотехнологичным оружием
Новороссия
ДНР готова ответить на возможное наступление Киева высокотехнологичным оружием
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    ДНР готова ответить на возможное наступление Киева высокотехнологичным оружием

    21:54  14 Ноября 2017  /обновлено: 21:55  14 Ноября 2017
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    ДНР готова ответить на возможное наступление Киева высокотехнологичным оружием

    Донецк, 14 ноября. Донецкая народная республика готова ответить на гипотетическое наступление ВСУ высокотехнологичным оружием. С таким заявлением выступил руководитель ДНР Александр Захарченко.

    Захарченко прокомментировал ситуацию в Донбассе на фоне очередной эскалации в направлении Пески/Аэропорт. В комментарии, данному Телеграм-каналу WarGonzo, Захарченко заявил, что донецкая оборонная промышленность подготовила ответ на возможное наступление ВСУ.

    «За это время донецкая оборонка выработала такие образцы вооружений, которые позволяют уничтожить нападающих с такой скоростью и с таким качеством, что наступление ВСУ закончится, не успев начаться. Особенно при условии, что в Киеве не знают, над чем работает донецкий оборонпром и это производство, в том числе, высокотехнологического оружия», – отметил Захарченко.

    Ранее Захарченко, комментируя обстрел на Светлодарской дуге, отметил, что ситуация идет к «большой войне».

    Автор: Антон Зарубин
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