Сирия, 15 ноября. «Нусра»*** лишилась четырех деревень в северной части Хамы. Подполковник САА погиб в результате атаки смертника в районе аэропорта Дейр-эз-Зора. Протестующие мирные жители в Алеппо оказались под ударом исламистов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку армии САР и ее союзникам в провинциях Хама и Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками в районе Восточной Гуты; потеряли подполковника САА во время теракта ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в южной части Алеппо; обнаружили склад с оружием в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: направило террориста-смертника к позициям САА в районе аэропорта Дейр-эз-Зора; сдало остров Кати в провинции Дейр-эз-Зор; утверждало, что САА понесла потери недалеко от города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила столкновения с САА на юго-западе Дамаска; обвинила «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» в похищении жителей на западе Алеппо; потеряла четыре деревни к северо-востоку от Хамы; открыла огонь по мирной демонстрации в городе Аль-Атариб в Алеппо; обстреляла города Сальхаб и Мухрада северо-западнее Хамы; лишилась нескольких боевиков в результате авиаударов ВКС РФ и ВВС САР на севере Хамы.

Курды: захватили населенный пункт Шахиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора; ввели комендантский час в квартале Аль-Машлаб в городе Ракка; понесли потери в результате взрыва в городе Ракка.

Провинция Дамаск

На протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между сирийскими войсками и радикалами группировки «Файлак Аш-Шам», союзной «Джебхат Ан-Нусре»1, на территории оазиса Восточная Гута на окраинах деревень Замалка, Ирбин, Хараста и Масраба. Об этом сообщали Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) и Twitter-канал (Ghouta_GMC). Наиболее ожесточенные бои прошли у населенного пункта Хараста, где боевики предприняли попытку прорвать оборону САА, однако достичь успеха радикалам не удалось.

Также правительственные силы продолжили столкновения с боевиками коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» на юго-западе региона недалеко от города Бейт Джинн. Данных о потерях сторон все еще не поступало.

Южнее Дамаска обострился конфликт между боевиками «Исламского государства»1 и радикалами «Ан-Нусры», отряды которых делят между собой территории лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Активизация боевых действий была спровоцирована убийством одного из террористов ИГ членами «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Алеппо

В западной части региона недалеко от населенного пункта Кафр Наха в минувшие сутки продолжились междоусобные столкновения между радикалами «Джебхат Ан-Нусры» и боевиками организации «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки». Согласно информации Twitter-канала (monsser28), «Тахрир Аш-Шам» начала информационную войну против бывших союзников. Так, СМИ, подконтрольные «Ан-Нусре», утверждали, что отряды «Аз-Зинки» регулярно совершают рейды против гражданского населения в деревне Такад. Тем не менее местные активисты опровергли данные сведения, заявив, что мирных жителей похищают радикалы «Ан-Нусры». Также обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале вооруженного конфликта.

Во второй половине дня под огнем исламистов оказалась мирная демонстрация в городе Аль-Атариб, передавал новостной портал Smart News Agency. Информации о пострадавших все еще не поступало. Также обстрелам подвергся город Нубль, в результате чего погиб один мирный житель, пострадали более десяти человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня правительственные войска продолжили зачистку административного центра провинции. В ходе обысков САА и их союзникам удалось обнаружить крупный склад с военной техникой и боеприпасами. После полудня опорные пункты САР у городского аэропорта поверглись нападению смертника «Исламского государства», в результате чего пострадали несколько военнослужащих, а также погиб подполковник САА Юсеф Аль-Айни, передавал военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1). Новостной портал «Аль-Амак», связанный с ИГ, заявлял, что САА также понесла потери в результате нападения террориста вблизи Меядина, однако данные сведения не получили подтверждения.

В то же время силы САР возобновили бои с радикалами ИГ на острове Кати. В силу стремительного продвижения войск САР террористы согласились устроить мирные переговоры с командованием САА, сообщало информагентство Al Masdar News. К вечеру стало известно, что ИГИЛовцы сдали свои позиции. Об этом сообщал Twitter-канал (Shababeeksouria).

Не утихали вооруженные столкновения между САА и ИГИЛовцами в окрестностях ключевого города Абу Кемаль. В результате авиаударов российских ВКС фортификационные сооружения террористической группировки получили значительные повреждения. Также ИГ понесло потери в живой силе, лишивших как минимум двоих высокопоставленных лидеров, передавало информагентство Al Manar News.

Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжают захватывать территории в рамках операции «Буря Джазиры». По сведениям агентства новостей Al Masdar News, в ходе столкновений под контроль курдов перешел город Шахиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Местные источники сообщали о том, что боевики добровольно оставили город, следуя тайным договоренностям с SDF и США.

Провинция Даръа

Согласно информации агентства новостей Al Manar News, на юго-западе региона в районе реки Ярмук вновь фиксировались вооруженные столкновения между радикалами связанной с ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и боевиками Сирийской свободной армии (ССА), входящей в состав «умеренной оппозиции». О потерях сторон не сообщалось.

На территориях, подконтрольных ССА в восточной части провинции, прогремел взрыв. Как передавало оппозиционное информагентство Smart News Agency, СВУ, предположительно установленное террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид», сработало на трассе, пролегающей между населенными пунктами Самад и Самадж, и привело к гибели троих мирных жителей.

Провинция Ракка

В минувшие сутки произошли новые взрывы в городе Ракка. Как передавало новостное агентство Al Manar News, детонировали мины, заложенные террористами «Исламского государства». При взрыве в квартале Ад-Дирайя погибли более десяти мирных граждан. В результате второго взрыва «демократические силы» потеряли троих бойцов. Во второй половине дня стало известно, что в квартале Аль-Машлаб был введен комендантский час. Более того, был закрыт путь в город с юга, что говорит о том, что курды усиливают контроль над захваченными ими территориями. Об этом сообщал Twitter-канал (Mohamadothman1o). Ранее также многими активистами отмечались случаи мародерства со стороны оккупантов. Напомним, органы местного самоуправления также не считают Ракку освобожденным городом, поскольку курды для них являются не более чем новыми захватчиками.

Провинция Хама

В северной части провинции значительно преуспели правительственные войска, действующие при поддержке со стороны ВКС РФ. Как передавал новостной портал Arab World, после интенсивных ударов авиации РФ и артиллерии САА, потеряв многих радикалов убитыми и ранеными, боевики покинули свои позиции в населенных пунктах Рабия, Мувайла и Тель-Махасар и Сарха Каблия. Среди уничтоженных боевиков также находился лидер специального отряда «Тахрир Аш-Шам».

Жилые кварталы городов Сальхаб и Мухрада в очередной раз подверглись обстрелам исламистов, в результате чего ранения получили как минимум четыре мирных жителя, включая двоих детей, а также была выведена из строя электростанция в Мухраде.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)