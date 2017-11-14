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Общество
Барнаульского полицейского поймали с партией наркотиков
Общество
Барнаульского полицейского поймали с партией наркотиков
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    Барнаульского полицейского поймали с партией наркотиков

    21:52  14 Ноября 2017
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    Барнаульского полицейского поймали с партией наркотиков

    Барнаул, 14 ноября. Полиция Барнаула задержала участкового, когда тот прятал пакеты с синтетическими наркотиками.

    Страж правопорядка успел заложить 16 порций наркотических средств, когда его поймали. В ходе обысков у него изъяли восемь граммов «синтетика», которые он не успел сбыть. Как сообщает Телеканал 360, полицейского задержали коллеги из его же отдела. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

    Ранее сообщалось, что полиция Екатеринбурга задержала чемпионку мира по фитнесу при продаже наркотиков.                                                                                                                                                                                                               

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #наркотики #задержание #алтай #полицейский #барнаул
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