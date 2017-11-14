Сирия, 14 ноября. Исламисты «Ан-Нусры»*** обстреливают мирные города в провинциях Алеппо и Хама. ИГИЛовцы сдали позиции на острове Кати к северу от Дейр-эз-Зора. Три смертника «Джейш Халид ибн Аль-Валид» задержаны в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению исламистских группировок в населенном пункте Хараста на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в северной части Хамы.

«Исламское государство»: сдало свои позиции на острове Кати к северу от города Дейр-эз-Зор; казнило четырех своих радикалов за дезертирство недалеко от Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): задержала трех террористов-смертников «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на КПП близ города Инхил в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла город Нубль северо-западнее Алеппо, есть жертвы среди мирного населения; открыла огонь по городу Мухрада к северо-западу от Хамы.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (Sohayb_Masri1) сообщает, что ракетным ударам со стороны Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте предшествовало нападение исламистов двух антиправительственных группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар Аш-Шам». По данным Twitter-канала, боевики, базирующиеся в населенном пункте Хараста, начали наступление на укрепрайоны войск САР, которое было отбито без потерь. Тогда как оппозиционный новостной портал Muraselon утверждает, что радикалам удалось достигнуть военной базы САА и убить одного из генералов армии САР. Данная информация в настоящий момент проверяется. Напомним, правительственные части занимают юго-западные окраины деревни.

Провинция Алеппо

Исламисты коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» вновь активизировали боевые действия к северо-западу от административного центра региона. Как передает информационное агентство Damascus Now, в результате артиллерийского обстрела боевиков города Нубль как минимум один мирный житель был убит, еще порядка десяти человек получили ранения.

Также новостной портал опубликовал видеозапись одного из очевидцев, который запечатлел стрельбу радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 по мирным жителям, принимавшим участие в митинге против террористической группировки в городе Аль-Атариб. О произошедшем стало известно несколькими часами ранее. Данных о количестве жертв все еще устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вновь поступают сообщения о том, что командир отрядов «Исламского государства»1, оккупировавших остров Кати, вместе со своими бойцами сдался Сирийской арабской армии (САА). На этот раз об этом заявляет на своей странице в сети Twitter военный источник (Shababeeksouria). Напомним, оказавшись в окружении в безвыходном положении, террористы были вынуждены принять условия командования правительственных войск. Таким образом, силам САР удалось освободить мирных жителей, которых боевики использовали в качестве живого щита.

Между тем ИГИЛовцы казнили четырех своих радикалов за то, что те бежали, оставив свои позиции в Ираке. Приговор был приведен в исполнение недалеко от города Абу Кемаль, который находится под контролем сирийских подразделений благодаря усилиям САА и предварительным ударам российских ВКС по инфраструктуре ИГ1 в окрестностях стратегического населенного пункта, сообщает Twitter-канал (QSD_Jabha).

Провинция Даръа

Информационный портал FSA Platform, подконтрольный Сирийской свободной армии (ССА), сообщает о том, что на контрольно-пропускном пункте в городе Инхил, расположенном к северу от административного центра провинции, были задержаны три боевика с поясами шахидов. Один из них попытался бежать, но был ранен. Предполагается, что арестованные относятся к числу террористов одной из «спящих ячеек» «Исламского государства», а именно, к организации «Джейш Халиб ибн Аль-Валид», активно действующей в провинции.

Провинция Идлиб

Военный источник в соцсети Twitter (RRose1991) сообщает о том, что российский самолет сбросил гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя, находящихся в окружении боевиков «Джебхат Ан-Нусры» северо-восточнее Идлиба. Напомним, большая часть населения городов — шииты. Вследствие этого Аль-Фуа и Кефрайя изначально начали подвергаться атакам, однако затем населенные пункты с изможденным от постоянных обстрелов, а также нехватки продовольствия и медикаментов населением стали для исламистов удобным инструментом шантажа правительственной армии. Боевики нередко обменивают жителей на своих пленных радикалов.

Провинция Хама

Как передает новостной портал Damascus Now, боевики вооруженной оппозиции снова открыли огонь по городу Мухрада, находящемуся северо-западнее столицы провинции. В результате обстрела вышла из строя городская электростанция. Накануне населенный пункт также подвергся ударам «Ан-Нусры». В ответ на это сирийские военные самолеты увеличили количество боевых вылетов над укрепленными районами исламистов на севере Хамы. По информации агентства новостей Smart News Agency, авиация ВВС Сирии нанесла авиаудары по позициям радикалов на окраине деревни Рабда. О потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» не сообщалось.

Ирак

Иракская армия и Силы народной мобилизации, союзные ей, начинают новую военную операцию против подпольных групп террористов «Исламского государства» в районах Сансал и Аль-Вукуф в провинции Дияла, сообщает информационное агентство Al Sumaria News. Напомним, работы по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ1 начались в регионе в конце прошлой недели. В ходе обысков правительственным войскам ранее уже удалось обнаружить несколько скрытых формирований ИГИЛ1. Известно, что в зачистке территорий от ИГИЛовцев также принимают участие ВВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)