Сирия, 15 ноября. Главари ИГ1 и спецслужбы США совместно планируют контрнаступление на Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. «Джебхат ан-Нусра»*** оказалась в центре междоусобной борьбы боевиков в районе между Алеппо и Идлибом. Израиль намерен сформировать свою зону контроля на юго-западе САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершают зачистку города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; под угрозой нового наступления произраильских боевиков на границе провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): вместе с представителями спецслужб США готовят контрнаступление на Абу Кемаль; планирует новые нападения на позиции «Тахрир аш-Шам» в провинциях Хама и Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): продолжает противостояние с «Нур ад-Дин аз-Зенки» на западе от Алеппо; опасается начала контрнаступления «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб; сформировала значительные силы у линии соприкосновения с армией САР на северо-востоке от Хамы.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо в районе города Ханассер, через который пролегает стратегическая артерия «Дорога жизни» отмечается активизации деятельности боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам». Об этом сообщает новостной портал Aleppo Media Center. Отмечается, что главари «Нусры» перебросили в этот район дополнительные силы — в общей сложности недалеко от линии фронта теперь базируется до 200 боевиков. Предполагается, что уже в середине ноября террористы могут начать отвлекающие контратаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) с целью оттянуть правительственные подразделения из северной части провинции Хама, где между сторонами в настоящее время разворачивается полномасштабное военное противостояние.

На западе региона продолжаются вооруженные столкновения между боевиками «Джебхат ан-Нусры» и другой исламистской вооруженной группировки — «Нур ад-Дин аз-Зенки». С целью противодействия противнику главари сирийской «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) начали передислоцировать в Алеппо все свои свободные отряды, передает информагентство Qalaat Al Mudiq. Прибытие новых бандгрупп «Тахрир аш-Шам» отмечалось вблизи населенных пунктов Кафр Нааль и Туума. При этом, тем не менее, полевые командиры «Нусры» опасаются, что формирование «Ахрар аш-Шам», воспользовавшись ситуаций, начнет контрнаступление в провинции Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подразделения правительственной армии САР завершают зачистку Абу Кемаля, расположенного на юге Дейр-эз-Зора, уничтожая остатки разрозненных групп боевиков «Исламского государства»1 и подпольные ячейки террористов. Об этом сообщает сирийский новостной портал Damascus Now.

Главари «Исламского государства», однако, по-прежнему не оставляют надежды вернуть полный контроль над городом, еще недавно являвшимся последним крупным форпостом террористической организации. По информации закрытых каналов ИГ в сети Telegram, радикалы намерены перебросить в кварталы, где еще сохраняется сопротивление, новые бандгруппы боевиков. Также продолжается формирование отрядов смертников ИГИЛ. Террористы рассчитывают контратаковать со стороны населенного пункта Ас-Суккария и полностью вытеснить сирийских военных их ключевого города, а затем изолировать район наступательных действий САА, перерезав пути обеспечения контингента армии САР к северо-западу от Абу Кемаля.

При этом местные активисты передают, что главари ИГ планируют контрнаступление на юге региона совместно с представителями американских спецслужб, которые вместе с отрядами вооруженных антиправительственных формирований находятся на базе ВС США в САР близ КПП «Ат-Танф» в соседней провинции Хомс. Предполагается, что в случае успеха город будет передан под контроль союзных Вашингтону курдских Демократических сил Сирии (SDF)****, после чего часть террористов ИГ вступят в ряды SDF, а остальным будет предоставлен безопасный коридор в Ирак.

Провинция Даръа

Обстановка на юго-западе провинции Даръа, где пролегает линия разграничения между террористами ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой»1, остается напряженной. Согласно сведениям портала «Исламского государства» Al Amaq, группировка готовит серию массированных атак позиций коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от прифронтового города Хейт, расположенного у самой иорданской границы. Военный источник в Twitter (@sayed_ridha) между тем передает, что отряды «Нусры» минируют участок трассы между населенными пунктами Нава и Аш-Шейх Саад, дабы предотвратить возможные неожиданные нападения со стороны ИГ. Напомним, от лица «Исламского государства» в этом регионе действует группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее присягнувшая на верность ИГИЛ.

Провинция Хама

Как передает на своей странице в соцсети Twitter (@markito1771) военный источник, боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» планируют к середине текущего месяца завершить передислокацию всех основных боеспособных частей в район между автомагистралью и железной дорогой, связывающих Алеппо и Хаму. Это необходимо главарям «Нусры» для быстрого восполнения потерь в ходе боев с подразделениями САА, действующими при поддержке ВКС РФ, на севере Хамы у границы с Идлибом.

На северо-востоке региона отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают параллельно вести бои с остатками групп ИГ, бежавших в этот регион из района «Акербатского котла». Как утверждает подконтрольный «Исламскому государству» портал Al Amaq, главари организации сформировали здесь группу снайперов и в настоящий момент собирают необходимые сведения о противнике с помощью разведывательных беспилотников в преддверии масштабной атаки опорных пунктов «Тахрир аш-Шам».

Провинция Эль-Кунейтра

Тель-Авив не оставляет намерений расширить свою зону влияния на юго-западе соседней арабской республики, однако единственным препятствием для слияния подконтрольных Израилю анклавов боевиков остается район вокруг стратегического города Хадер. Для достижения своей цели силы израильских спецслужб продолжают подготовку к наступлению союзных антиправительственных группировок вблизи городов Бейт Джинн и Джуббата Эль-Хашаб. Об этом сообщает ливанское информагентство Al Masdar News. Отмечается также высокая вероятность новых авиаударов и обстрелов со стороны Армии обороны Израиля по территории Сирии в преддверии начала захватнической операции. Напомним, недавняя попытка радикалов отбить Хадер успехом не увенчалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)