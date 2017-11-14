Попытки переписывания история закончатся разрушением Украины — Стариков

Москва, 14 ноября. Попытки Киева переписать историю могут закончиться разрушением украинского государства. Об этом заявил во вторник известный публицист и писатель Николай Стариков.

По мнению эксперта, на территории Украины происходят «ложь, замена смыслов, изменение истории». Киев решил заменить 9 мая на 8 мая, а Великую Отечественную войну — на Вторую мировую. Кроме того, украинские власти пытаются спровоцировать агрессию против мирного населения Донбасса.

«Я думаю, в дальнейшем мы увидим еще много шагов по изменению истории, и в итоге это закончится разрушением украинского государства», — цитирует слова Николая Старикова телеканал «Звезда».

Ранее стало известно о том, что народные депутаты Верховной рады Украины предложили перенести празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.