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Путин наградит в Кремле космонавтов, врачей и ученых
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    Путин наградит в Кремле космонавтов, врачей и ученых

    21:40  14 Ноября 2017  /обновлено: 21:40  14 Ноября 2017
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    Путин наградит в Кремле космонавтов, врачей и ученых

    Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин в среду вручит госнаграды выдающимся россиянам, сообщает пресс-служба Кремля. К награде будут представлены врачи, учителя и космонавты.

    «Владимир Путин вручит в Кремле высокие государственные награды большой группе деятелей науки, культуры, искусства, образования, космонавтам, рабочим, врачам, руководителям предприятий», — говорится в сообщении.

    Путин наградит в Кремле космонавтов, врачей и ученых

    Напомним, что в последний раз награждение в Кремле проводилось в мае этого года. Тогда президент вручил награды российским военным, которые на протяжении двух дней прикрывали участок фронта в сирийской провинции Алеппо, отбивая атаки боевиков.

    Кроме того, наград были удостоены балетмейстер «Большого театра России» Юрий Григорович, профессор Московской консерватории имени Чайковского Геннадий Рождественский, а также депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #кремль #госнаграды
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