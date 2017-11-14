Путин наградит в Кремле космонавтов, врачей и ученых

Москва, 14 ноября. Президент России Владимир Путин в среду вручит госнаграды выдающимся россиянам, сообщает пресс-служба Кремля. К награде будут представлены врачи, учителя и космонавты.

«Владимир Путин вручит в Кремле высокие государственные награды большой группе деятелей науки, культуры, искусства, образования, космонавтам, рабочим, врачам, руководителям предприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, что в последний раз награждение в Кремле проводилось в мае этого года. Тогда президент вручил награды российским военным, которые на протяжении двух дней прикрывали участок фронта в сирийской провинции Алеппо, отбивая атаки боевиков.

Кроме того, наград были удостоены балетмейстер «Большого театра России» Юрий Григорович, профессор Московской консерватории имени Чайковского Геннадий Рождественский, а также депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.