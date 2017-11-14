Украина не должна ссориться с Венгрией – губернатор Закарпатской области

Киев, 14 ноября. Украина имела возможность не ссориться с Венгрией, заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. По его словам, нет никакого смысла в переводе преподавания предметов с венгерского на украинский в школах нацменьшинств.

«С Польшей мы уже рассорились, с Венгрией мы уже рассорились. Хотя не нужно было это абсолютно делать, потому что перейти сегодня на преподавание химии, физики, геометрии, биологии сразу с венгерского языка на украинский, я хотел бы видеть, как это будет, и когда к нам приедет Гриневич (министр образования Украины Лилия Гриневич, прим ФАН), ее спросить, как она это видит, кто это будет делать и какой в этом смысл», – приводит слова Москаля «Газета.ru».

Напомним, что закон, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, выступил в силу с 28 сентября. По словам руководства ряда стран, включая Венгрию и Румынию, данный закон нарушает права меньшинств на Украине.