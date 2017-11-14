Путин осмотрит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

Москва, 14 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 15 ноября посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Истре. Об этом во вторник сообщили официальные представители Кремля.

«Глава государства осмотрит комплекс монастырских зданий после масштабной реконструкции, которая осуществляется на средства Благотворительного фонда, созданного в 2008 году», — указано в заявлении.

В мероприятии также примут участие председатель российского правительства Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также бывший премьер-министр России Виктор Зубков.

Напомним, ранее стало известно о том, что Русская православная церковь (РПЦ) готова принять участие в процессе восстановления храмов, которые были разрушены на территории Сирийской Арабской Республики.

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