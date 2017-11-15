Ученые назвали главные угрозы существованию жизни на Земле

Лондон, 14 ноября. Свыше 15 тысяч ученых подписали обращение, в котором перечислили главные угрозы существованию жизни на Земле. Соответствующий материал был опубликован в онлайн-журнале BioScience.

По словам ученый, человечеству грозит целый ряд различных бедствий – в первую очередь, экологических. Среди возможных угроз они назвали катастрофическое изменение климата, обезлесение, массовое исчезновение видов, океанские «мёртвые зоны» и отсутствие доступа к пресной воде.

Как указывают ученые, за последнюю четверть века потребление ресурсов резко увеличилось, в том числе – из-за роста населения Земли. По словам специалистов, ухудшение экологии может привести к «огромным человеческим страданиям».

Так, ученые отметили, что за последние 25 лет более чем на четверть сократилось количество пресной воды на душу населения, а число океанских «мертвых зон» – районов, где сложно выжить из-за загрязнения и кислородного голодания – на 75%.

Напомним, что британский физик Стивен Хокинг призвал человечество покинуть Землю ради выживания своего вида в течение ближайших 600 лет.