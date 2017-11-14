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Коалиция США отчиталась о ликвидации четырех главарей ИГ в Сирии и Ираке
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    Коалиция США отчиталась о ликвидации четырех главарей ИГ в Сирии и Ираке

    20:50  14 Ноября 2017
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    Коалиция США отчиталась о ликвидации четырех главарей ИГ в Сирии и Ираке

    Вашингтон, 14 ноября. Возглавляемая США коалиция заявила о ликвидации четырех высокопоставленных командиров ИГ1 в Сирии и Ираке за последние три недели. Сообщается, что все они были уничтожены в результате нанесения авиаударов.

    «Ликвидация этих ключевых террористов подрывает деятельность ИГ по изготовлению оружия и их способности рекрутировать и тренировать террористов», — говорится в сообщении.

    Коалиция США отчиталась о ликвидации четырех главарей ИГ в Сирии и Ираке

    По мнению представителей коалиции, это сокращает возможности «Исламского государства»1 организовать теракты как на Ближнем Востоке, так и за рубежом.  

    Напомним, что ранее министерство обороны РФ обвинило Пентагон в том, что США сотрудничают с боевиками ИГ. Об этом свидетельствует стенограмма переговоров, на которых американская сторона подтверждает свой отказ наносить удары по боевикам в районе сирийского Абу-Кемаля. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #коалиция #боевики
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