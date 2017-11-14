NYT отказалась пойти навстречу истерящему из-за карты с Крымом Киеву

Москва, 14 ноября. Представители газеты The New York Times прокомментировали публикацию материала о Крымском мосте и карту, на которой Крымский полуостров был закрашен тем же цветом, что и Российская Федерация.

Непосредственно Украина, Молдавия, Румыния, Болгария, Турция и Грузия были помечены другим цветом.

Автор статьи Иван Нечепуренко рассказал о том, что редакция газеты использует единый способ обозначения так называемых «спорных территорий». Поэтому карта не будет изменена.

«Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий. Например, для Голанских высот или для Кашмира. Карта перерисовываться не будет», — цитирует его слова РБК.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о том, что Киев потребовал от газеты The New York Times исправить опубликованную карту, на которой Крым был обозначен «спорной территорией».

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ.