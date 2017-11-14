Опубликованы аудио- и видеозаписи переговоров Сечина с Улюкаевым

Москва, 14 ноября. Издание The Bell опубликовало видео у офиса «Роснефти» незадолго до задержания бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль чиновника заезжает в гараж «Роснефти» в здании на Софийской набережной. На другой записи видно, как та же машина покидает гараж, после чего в ее сторону бегут оперативники.

Издание также опубликовало две аудиозаписи. На первой записи голоса, предположительно принадлежащие Улюкаеву и главе «Роснефти» Игорю Сечину, согласовывают время встречи. На второй записи голос, предположительно принадлежащий Сечину, отдает распоряжение отдать «Алексею Валентиновичу» корзинку.

Напомним, что экс-глава Минэкономразвития РФ Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти» на 2 млн долларов в обмен на согласование сделки по приобретению акций «Башнефти».