Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ДНР готова ответить на возможное наступление Киева высокотехнологичным оружием
Общество
Опубликованы аудио- и видеозаписи переговоров Сечина с Улюкаевым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Опубликованы аудио- и видеозаписи переговоров Сечина с Улюкаевым

    20:30  14 Ноября 2017
    547

    Опубликованы аудио- и видеозаписи переговоров Сечина с Улюкаевым

    Москва, 14 ноября. Издание The Bell опубликовало видео у офиса «Роснефти» незадолго до задержания бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

    На кадрах можно увидеть, как автомобиль чиновника заезжает в гараж «Роснефти» в здании на Софийской набережной. На другой записи видно, как та же машина покидает гараж, после чего в ее сторону бегут оперативники.

    Опубликованы аудио- и видеозаписи переговоров Сечина с Улюкаевым

    Издание также опубликовало две аудиозаписи. На первой записи голоса, предположительно принадлежащие Улюкаеву и главе «Роснефти» Игорю Сечину, согласовывают время встречи. На второй записи голос, предположительно принадлежащий Сечину, отдает распоряжение отдать «Алексею Валентиновичу» корзинку.

    Напомним, что экс-глава Минэкономразвития РФ Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки у представителя «Роснефти» на 2 млн долларов в обмен на согласование сделки по приобретению акций «Башнефти».

     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роснефть #улюкаев #видео #сечин #аудио
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        888
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        5902
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        12357
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        2848